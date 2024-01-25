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Агент вратаря «Урала» Помазуна рассказал об интересе со стороны турецких клубов

Агент вратаря «Урала» Помазуна рассказал об интересе со стороны турецких клубов
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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря московского ЦСКА Ильи Помазуна, выступающего на правах аренды в составе екатеринбургского «Урала», высказался об информации про интерес к своему клиенту со стороны турецких клубов.

«Переговоров с «Бешикташем» не было. Есть такая фраза: обещать — не значит жениться. Помазун — игрок сборной России. Были турецкие клубы, которые наводили справки. У него действующий контракт с ЦСКА. Все вопросы должны решать с клубом. Да, мы обсуждаем, но сейчас Илья готовится к сезону в «Урале». Пока все мысли у него о том, чтобы помочь команде. Думаю, всё остальное будет ближе к лету», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что «Бешикташ» поинтересовался о доступности на трансфер 27-летнего голкипера Ильи Помазуна.

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