Спортдир «Факела»: Долгов трудоустраивается в другой команде

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал, что нападающий воронежцев Александр Долгов сейчас занят поиском новой команды.

«Долгов не поехал на сборы с «Факелом». Где он сейчас? Трудоустраивается.

Это будет полноценный трансфер, или разорвём с ним контракт? Посмотрим, пока ничего не могу вам прокомментировать», — приводит слова Котова «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что Александр Долгов проведёт зимний сбор в ОАЭ с московской «Родиной». В нынешнем сезоне Долгов сыграл 15 матчей во всех турнирах, где отметился лишь одним забитым мячом и провёл на поле всего 511 минут. Кроме того, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс. На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Факел» находится на 11-м месте с 21 очком.