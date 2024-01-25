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Сенников: «Локомотив» только проиграл от сорвавшегося перехода Тикнизяна в «Зенит»

Сенников: «Локомотив» только проиграл от сорвавшегося перехода Тикнизяна в «Зенит»
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Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал информацию о срыве сделки по переходу защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Говорят, что зарплату просит высокую, игрок имеет на это право. Может «Локомотив» предлагает продлить контракт на улучшенных условиях, и он не захотел переходить в «Зенит». Самое главное, что клубы договорились по цене трансфера, но игрок завысил свои требования. Если «Локомотив» устроило трансферное предложение «Зенита», то железнодорожники только проиграли от такого исхода, потому что не смогли продать игрока выгодно.

Для Тикнизяна остаётся только один путь – в Европу. Теперь самое главное, чтобы Наир продолжал также играть в «Локомотиве», а то сорвавшийся переход может негативно повлиять на игрока, будет меньше мотивации», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, источники «Чемпионата» сообщали, что «Зенит» предлагает Тикнизяну около € 1,2 млн. Это почти вдвое больше, чем он получает в «Локомотиве».

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