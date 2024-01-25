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«Балтика» уверенно обыграла боснийский «Борац» в товарищеском матче

«Балтика» уверенно обыграла боснийский «Борац» в товарищеском матче
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Сегодня, 25 января, состоялся товарищеский матч между калининградской «Балтикой» и боснийским клубом «Борац». Команды играли на тренировочном поле отеля «Корнелия Делюкс» в Белеке, Турция. Стартовый свисток встречи прозвучал в 16:30 мск. Российский клуб уверенно переиграл своих соперников со счётом 2:0.

Первый гол в матче был забит на 50-й минуте. Отличился чилийский форвард балтийцев Анхело Энрикес. На 83-й минуте полузащитник Владислав Лазарев удвоил преимущество российского клуба.

Напомним, после 18 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги «Балтика» набрала 13 очков и на текущий момент занимает 15-е место. В первом туре после возобновления РПЛ калининградской команде предстоит сыграть с «Сочи».

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
25 января 2024, четверг. 16:30 МСК
Балтика
Калининград, Россия
Окончен
2 : 0
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
1:0 Энрикес – 50'     2:0 Лазарев – 83'    
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