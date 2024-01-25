«Балтика» уверенно обыграла боснийский «Борац» в товарищеском матче
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Сегодня, 25 января, состоялся товарищеский матч между калининградской «Балтикой» и боснийским клубом «Борац». Команды играли на тренировочном поле отеля «Корнелия Делюкс» в Белеке, Турция. Стартовый свисток встречи прозвучал в 16:30 мск. Российский клуб уверенно переиграл своих соперников со счётом 2:0.
Первый гол в матче был забит на 50-й минуте. Отличился чилийский форвард балтийцев Анхело Энрикес. На 83-й минуте полузащитник Владислав Лазарев удвоил преимущество российского клуба.
Напомним, после 18 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги «Балтика» набрала 13 очков и на текущий момент занимает 15-е место. В первом туре после возобновления РПЛ калининградской команде предстоит сыграть с «Сочи».
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- 25 января 2024
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