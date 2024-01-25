Кубок Азии, 25 января: результаты игрового дня

Сегодня, 25 января, состоялись четыре матча 3-го тура группового этапа Кубка Азии. Предлагаем вашему вниманию все результаты матчей прошедшего игрового дня.

25 января, результаты матчей игрового дня

Группа E:

Иордания — Бахрейн — 0:1;

Южная Корея — Малайзия — 3:3.

Группа F:

Кыргызстан — Оман — 1:1;

Саудовская Аравия — Таиланд — 0:0.

Напомним, турнир проходит с 12 января по 10 февраля 2024 года. Сборная Катара является действующим чемпионом континента. Команда завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который состоялся в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Отметим, что наибольшее количество побед в Кубке Азии в активе сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.