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Кубок Азии, 25 января: результаты игрового дня

Кубок Азии, 25 января: результаты игрового дня
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Сегодня, 25 января, состоялись четыре матча 3-го тура группового этапа Кубка Азии. Предлагаем вашему вниманию все результаты матчей прошедшего игрового дня.

25 января, результаты матчей игрового дня

Группа E:

Иордания — Бахрейн — 0:1;

Южная Корея — Малайзия — 3:3.

Кубок Азии . Группа E. 3-й тур
25 января 2024, четверг. 14:30 МСК
Иордания
Окончен
0 : 1
Бахрейн
0:1 Юсуф – 34'    
Кубок Азии . Группа E. 3-й тур
25 января 2024, четверг. 14:30 МСК
Южная Корея
Окончен
3 : 3
Малайзия
1:0 Ён – 21'     1:1 Abdul Halim – 51'     1:2 Айман – 62'     2:2 Hazmi – 83'     3:2 Мин – 90+4'     3:3 Morales – 90+15'    

Группа F:

Кыргызстан — Оман — 1:1;

Саудовская Аравия — Таиланд — 0:0.

Кубок Азии . Группа F. 3-й тур
25 января 2024, четверг. 18:00 МСК
Киргизия
Окончен
1 : 1
Оман
0:1 Al-Ghassani – 8'     1:1 Kojo – 80'    
Кубок Азии . Группа F. 3-й тур
25 января 2024, четверг. 18:00 МСК
Саудовская Аравия
Окончен
0 : 0
Таиланд

Напомним, турнир проходит с 12 января по 10 февраля 2024 года. Сборная Катара является действующим чемпионом континента. Команда завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который состоялся в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Отметим, что наибольшее количество побед в Кубке Азии в активе сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.

Календарь Кубка Азии
Турнирная таблица Кубка Азии
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