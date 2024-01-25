Силкин: третье место «Динамо» в РПЛ ничего не даёт, есть только первое

Известный российский футбольный тренер Сергей Силкин поделился ожиданиями от московского «Динамо» во второй части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Всё определится в конце чемпионата. Сейчас «Динамо» играет без напряжения, на сборах футболисты не хотят получать травмы, поэтому и меньше борьбы.

Ждать ли каких-то трансферов? Всё зависит от возможностей команды. Если есть деньги, то изменения в составе могут произойти. Если нет, то ничего не изменится. В любом случае, третье место «Динамо» ничего не даёт. Есть только первое место», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, после 18 туров чемпионата России «Динамо» набрало 32 очка и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.