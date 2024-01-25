Израильский журналист рассказал о желании «Маккаби» взять Лесового в аренду у «Динамо»

Израильский спортивный журналист Михаил Иохин рассказал, что «Маккаби» из Хайфы хочет взять Даниила Лесового в аренду из московского «Динамо».

«Мне известно, что «Маккаби» из Хайфы пытается взять Лесового в аренду до конца сезона. За это время они планируют урегулировать все вопросы по переводам и финансам. Что об этом думает «Динамо», пока не ясно», — сказал Иохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее появилась информация, что Лесовой может вернуться в московский клуб. При этом «Маккаби» должен заплатить за переход Лесового около € 1 млн. Отмечалось, что у израильского клуба возникли проблемы с переводом средств за футболиста в Россию, поскольку банк, который финансирует «Динамо», находится под санкциями.