«Так как же «Барса» стала чемпионом?» Экс-судья ответил Хави на критику судейства

Бывший испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес ответил на претензии главного тренера «Барселоны» Хави, который был недоволен уровнем судейства в текущем сезоне Ла Лиги, в частности на претензию о том, что судьи находятся на стороне «Реала» (на примере скандального матча с «Альмерией») и что в таких обстоятельствах «Барселоне» будет сложно выиграть Ла Лигу.

«Лично я бы задал Хави следующий вопрос. Судьи такие же, как и в прошлом году? Да. Такой же технический комитет судей Испании, как и в прошлом году? Да. Это тот же «Реал» Мадрид? Да. Это та же «Барселона»? Да. Ну, тогда как вы выиграли Ла Лигу в прошлом году?», — сказал Итурральде в эфире «Conexión Liga» на «AS TV».

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Напомним, в матче с «Альмерией» из-за спорных решений судьи, принятых в пользу «Реала», мадридский клуб смог отыграться и победить, уступая по ходу встречи со счётом 2:0.

В данный момент «Барселона» находится на третьем месте в турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 44 очка в 20 матчах чемпионата. «Реал» же располагается на втором месте, на счету «сливочных» 51 очко за 20 матчей. Лидирует «Жирона» — 52 очка за 21 встречу.