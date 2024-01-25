Кононов объяснил, почему «Торпедо» играло оба матча за день одним и тем же составом

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов объяснил, почему использовал почти один и тот же состав с первых минут в двух товарищеских играх автозаводцев, сыгранных в один день. Стартовый состав отличался лишь двумя фамилиями.

Напомним, чёрно-белые утром сыграли с ЦСКА (2:3), а во второй половине дня с «Региональным клубом Абу-Даби» (4:2).

«В первую очередь, мы исходим из того, что находимся на сборах. Давая первому составу играть, мы смотрели на то, сколько времени они будут восстанавливаться ко второй игре, и поэтому не меняли стартовый состав во втором матче. Это наша рабочая позиция.

Я не хотел менять игроков, потому что нам хотелось посмотреть, как ребята будут исправлять те ошибки, на которые мы указали им перед вечерней игрой с клубом из ОАЭ», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба.

Напомним, «Торпедо» объявило о назначении Олега Кононова на пост главного тренера 17 января. Ранее команду возглавлял Артём Горлов.

«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 27 очков за 20 матчей. Лидирует махачкалинское «Динамо», у которого 37 очков. В 21-м туре «Торпедо» на выезде встретится с красноярским «Енисеем» в начале марта.