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«Локомотив» вёл переговоры по защитнику «Вердера» Вельковичу

«Локомотив» вёл переговоры по защитнику «Вердера» Вельковичу
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«Локомотив» вёл переговоры по сербскому защитнику «Вердера» Милошу Вельковичу. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Локомотив» изучал возможность трансфера игрока. Отступные по его контракту составляли € 5 млн, а сам игрок хотел зарплату € 1,5 млн, но в «Локомотиве» приняли решение отказаться от трансфера.

Напомним, в нынешнем сезоне 28-летний Милош Велькович провёл за «Вердер» 13 матчей в немецкой Бундеслиге, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее соглашение Вельковича с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сербского защитника в € 4,5 млн. «Вердер» сейчас занимает 13-е место в таблице Бундеслиги, набрав 20 очков за 18 матчей.

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