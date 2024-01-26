Контракт Дайера с «Баварией» будет продлён, если игрок выйдет в основе от 3 до 5 раз

Контракт защитник «Баварии» Эрика Дайера с мюнхенским клубом будет автоматически продлён до 2025 года, если англичанин выйдет в стартовом составе в определённом количестве матчей, сообщает Bayern&Germany со ссылкой на журналиста BILD Кристиана Фалька.

По информации источника, предположительно речь идёт про 3-5 матчей.

Дайер дебютировал за немецкий клуб в перенесённом матче 13-го тура Бундеслиги с «Унионом». Матч завершился минимальной победой мюнхенцев со счётом 1:0. Примечательно, что англичанин появился на поле за несколько секунд до забитого мяча.

Напомним, Дайер выступает за «Баварию» на правах шестимесячной аренды. До перехода в стан мюнхенцев в нынешнем сезоне защитник принял участие лишь в четырёх матчах чемпионата Англии за «Тоттенхэм», в которых не отметился результативными действиями. Текущий контракт англичанина со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.