Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу прокомментировал возвращение одного из лидеров команды

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поделился мыслями о скором возвращении на поле полузащитника Джеймса Мэддисона в преддверии матча Кубка Англии с «Манчестер Сити».

«Я не хочу завышать ожидания, говоря о том, что он сходу начнёт показывать свою лучшую игру, но я знаю, чего ждёт от себя сам Мэддисон. Увидев, как он играет на тренировках, вы бы и не догадались, что он так долго отсутствовал. Его качество сразу заметно, физически он тоже выглядит хорошо. Уверен, он из тех, кто сразу захочет наверстать упущенное и произвести впечатление с первых матчей после травмы», – приводит слова Постекоглу Eurosport.

Напомним, из-за травмы 27-летний игрок не принимал участия в матчах «шпор» с начала ноября. Недавно стало известно, что англичанин приступил к тренировкам.

В нынешнем сезоне Мэддисон провёл во всех турнирах за клуб 12 матчей, в которых забил три мяча и отдал шесть голевых передач.

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