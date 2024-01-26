Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу прокомментировал возвращение одного из лидеров команды

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу прокомментировал возвращение одного из лидеров команды
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поделился мыслями о скором возвращении на поле полузащитника Джеймса Мэддисона в преддверии матча Кубка Англии с «Манчестер Сити».

«Я не хочу завышать ожидания, говоря о том, что он сходу начнёт показывать свою лучшую игру, но я знаю, чего ждёт от себя сам Мэддисон. Увидев, как он играет на тренировках, вы бы и не догадались, что он так долго отсутствовал. Его качество сразу заметно, физически он тоже выглядит хорошо. Уверен, он из тех, кто сразу захочет наверстать упущенное и произвести впечатление с первых матчей после травмы», – приводит слова Постекоглу Eurosport.

Напомним, из-за травмы 27-летний игрок не принимал участия в матчах «шпор» с начала ноября. Недавно стало известно, что англичанин приступил к тренировкам.

В нынешнем сезоне Мэддисон провёл во всех турнирах за клуб 12 матчей, в которых забил три мяча и отдал шесть голевых передач.

Материалы по теме
Фото
Один из лидеров «Тоттенхэма» вернулся к тренировкам после травмы

Сын Мэддисона сделал выбор между «Тоттенхэмом» и печеньем:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android