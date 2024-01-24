Один из лидеров «Тоттенхэма» вернулся к тренировкам после травмы

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон восстановился от повреждения и вернулся к тренировкам с общей группой. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба. Английский футболист может быть задействован тренерским штабом «шпор» в матчах уже в конце января. Напомним, с середины ноября хавбек не играл из-за травмы голеностопа.

Хавбек «Тоттенхэма» Мэддисон восстановился от травмы голеностопа Фото: tottenhamhotspur.com

Мэддисон перешёл в «Тоттенхэм» из «Лестера» минувшим летом за € 46,3 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл за лондонскую команду 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.