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Ориоль Ромеу не намерен покидать «Барселону» в зимнее трансферное окно

Опорный полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу не хочет покидать каталонский клуб в зимнее трансферное окно, не смотря на нехватку игрового времени, сообщает Mundo Deportivo.

В услугах 32-летнего футболиста заинтересован «Бешикташ». Однако Ромеу не собирается перебираться в Турцию, если клуб не сделает солидное предложение. Главный тренер «Барселоны» Хави также против ухода Ромеу из-за проблем с глубиной состава.

Ромеу перешёл в «Барселону» из «Жироны» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 3,4 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 3 млн.

В нынешнем сезоне Ромеу сыграл 21 матч (1130 минут) и отдал 1 голевую передачу.

После 21 тура «Барселона» занимает третье место в Ла Лиге с 44 очками. Лидирует в чемпионате «Жирона» (52 очка).

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