Шавло: на Федуна было вылито много грязи «знатоками», которые ничего не ценят

Бывший игрок и генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался об экс-владельце красно-белых Леониде Федуне.

«Я не знаю другого такого человека в России, кто бы столько держал команду — с 2005 года. Наверное, только Гинера можно сравнить с ним. К сожалению, на Федуна было вылито много грязи «знатоками», которые ничего не ценят. Им главное — первое место и на этом всё! Но чтобы его достигнуть, надо создать коллектив, условия, и Федун это сделал. Он построил стадион, которого не было. Строительство в Тушине началось только благодаря ему. Он поставил задачу построить стадион и выполнил её. Это наш дом и его большая заслуга.

Не все знают, что у него очень много благотворительных программ. Но всему приходит конец. Наверное, на его уход где-то повлияли сегодняшние условия и политическая обстановка. Другой на его месте мог бы продать клуб, но он поступил по-человечески: переговорил с главным спонсором «Лукойлом» и спокойно всё им передал. «Лукойл» будет продолжать дело Леонида Арнольдовича», — рассказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Федун являлся владельцем «Спартака» с 2005 года. Под его руководством клуб один раз выиграл чемпионат России (2016/2017), один раз брал Кубок России (2021/2022) и один раз Суперкубок России (2017/2018).

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