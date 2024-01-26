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Саудовский клуб сделал хавбеку «Бетиса» Иско многомиллионное предложение

Саудовский клуб сделал хавбеку «Бетиса» Иско многомиллионное предложение
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Неназванный саудовский клуб сделал многомиллионное предложение полузащитнику «Бетиса» Иско, сообщает издание AS.

По информации источника, саудовцы уже уведомили руководство «Бетиса» о своём интересе к испанскому полузащитнику. Отмечается, что сумма отступных, прописанная в контракте Иско, составляет € 20 млн. «Бетис», в свою очередь, не желает расставаться с игроком, который только в конце декабря продлил контракт на три с половиной года.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

31-летний Иско в нынешнем сезоне провёл 27 матчей в составе «Бетиса». Он забил шесть мячей и сделал пять результативных передач. «Бетис» после 21 тура чемпионата Испании сезона-2023/2024 занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

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