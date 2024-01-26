«Он шокировал меня с первых дней». Гендир «Факела» — о новичке клуба Райане Сенхаджи

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал приобретение клубом французского центрального защитника Райана Сенхаджи. Отметим, что новичок воронежского клуба уже отличился голов в контрольном матче со сборной Кореи U23 (2:1), который стал победным для российской команды.

«Во-первых, он физически очень сильный игрок. Несмотря на высокий рост, обладает очень хорошей скоростью. Хорош в борьбе, скоростной работе и игре головой. Во-вторых, находится в самом расцвете: 26 лет — оптимальный возраст. У него очень хорошие профессиональные качества и дисциплина. Признаюсь, Сенхаджи меня шокировал с первых же дней.

За первые дни я услышал от него почти десяток русских фраз во время тренировочного процесса. Значит, он готовился за время переезда, учил русский. Это о многом говорит. У нас в команде нет переводчика, нет возможности брать лишнего человека в штат и тратить на это деньги. Хочется, чтобы ребята понимали: учить язык нужно. Это тяжело, зато адаптация идёт намного быстрее», — приводит слова Асхабадзе Sport24.

Напомним, о переходе Райана воронежский клуб объявил 15 января. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах в составе «Крумовграда», в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 тыс.

После 18 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги воронежский «Факел» набрал 21 очко и на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице.