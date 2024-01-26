Гвардиола прокомментировал уход Омара Беррады в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, что бывший директор по футбольным операциям «горожан» Омар Беррада занял пост исполнительного директора «Манчестер Юнайтед».

«Беррада – прекрасный человек, у него чудесный характер. Он невероятный профессионал. Вчера мы с ним увиделись, обнялись, и я пожелал ему всего наилучшего. Искренне ему этого желаю. Реальность такова, что его знания уходят в «Манчестер Юнайтед». Но «Ман Сити» будет двигаться дальше. Возможно, у нас получится найти способ заменить его. Мы многому научились у него, но и он многому научился у клуба», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что, помимо исполнительного руководства, Омар войдёт и в совет директоров «Манчестер Юнайтед».