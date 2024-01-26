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Экс-форвард «Реала» и «ПСЖ» Николя Анелька стал генеральным директором клуба из Турции

Экс-форвард «Реала» и «ПСЖ» Николя Анелька стал генеральным директором клуба из Турции
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Бывший нападающий многих топ-клубов Европы и сборной Франции Николя Анелька стал генеральным директором турецкого клуба «Умраниеспор», выступающего во втором по силе дивизионе страны. После 19 туров команда набрала 23 очка и расположилась на 12-м месте.

«Добро пожаловать, профессор! Наш клуб договорился с Николя Анелька о назначении на должность генерального директора. Мы приветствуем Николя Анелька и желаем ему успехов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, Анелька работал играющим тренером в «Шанхай Шэньхуа» с 2012 по 2013 год, а в 2015 году занимал пост спортивного директора в индийском клубе «Мумбаи Сити». С 2018 года Анелька тренировал молодёжную команду «Лилля». В 2021 году был назначен на пост спортивного директора французского «Йера». Во время игровой карьеры Анелька выступал за «ПСЖ», «Арсенал», мадридский «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», туринский «Ювентус» и другие команды.

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