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«Зенит» хочет подписать Скопинцева из «Динамо» за € 5 млн — Источник

«Зенит» хочет подписать Скопинцева из «Динамо» за € 5 млн — Источник
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После сорвавшегося трансфера защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна «Зенит» начал работу по переходу Дмитрия Скопинцева из московского «Динамо». Сине-бело-голубые готовы предложить за 26-летнего россиянина € 5 млн, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, сам Скопинцев хочет получать в «Зените» € 1,4 млн в год. У игрока есть петербуржское прошлое, какое-то время он воспитывался в академии «Зенита».

Отмечается, что «Динамо» в случае ухода Скопинцева может рассмотреть Александра Эктова из «Краснодара».

Напомним, «Зенит» был близок к подписанию Тикнизяна из «Локомотива», однако трансфер сорвался из-за финансовых запросов футболиста. По слухам, он хотел получать в Петербурге € 2 млн в год, а «Зенит» был готов предложить ему только € 1,2 млн.

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