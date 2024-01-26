«Ничего раньше не знал о клубе». Кевин Кастаньо рассказал о переходе в «Краснодар»

Колумбийский новичок «Краснодара» Кевин Кастаньо рассказал о том, как принимал решение о переходе в российский клуб.

«Я ничего раньше не знал о клубе, но в это время мы начали общаться с Джоном (Кордобой), и он мне рассказал, что «Краснодар» — это большой клуб в России, который всегда находится среди лучших и меня это очень обрадовало.

Мы были вместе с Джоном в сборной и тогда я получил предложение из «Краснодара», честно говоря, у меня было очень много предложений. Но когда я поговорил с Джоном и с другими футболистами, играющими в России в других командах, я принял решение приехать в Россию. Они рассказали, что это очень хорошая страна в плане жизни с семьёй, спокойная. К тому же «Краснодар» — это очень большой клуб, поэтому я принял решение приехать сюда», — сказал Кастаньо в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, 21 января, «Краснодар» официально объявил о подписании контракта с Кевином Кастаньо на 4,5 года — до конца июня 2028 года.

В текущем сезоне 23-летний опорный полузащитник принял участие в 13 играх за мексиканский «Крус Асуль» во всех официальных турнирах. В проведённых матчах футболист отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает игрока в € 4 млн.