В «Твенте» прокомментировали информацию о возможном переходе Угальде в «Спартак»

В пресс-службе «Твенте» прокомментировали новости о возможном трансфере Манфреда Угальде в московский «Спартак». В клубе заявили, что не собираются высказываться по поводу этого трансфера пока сделка не будет завершена.

«Если сделка будет завершена, мы об этом сообщим. До этого момента говорить о возможном переходе Угальде мы не будем», — сообщили в пресс-службе «Твенте» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, ранее стало известно, что «Спартак» согласовал стоимость Угальде, вскоре костариканец должен отправиться в Москву для завершения перехода. В нынешнем сезоне 21-летний нападающий провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.