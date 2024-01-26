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Гвардиола: возможны ли теперь переходы из «Ман Юнайтед» в «Манчестер Сити»? А почему нет?

Гвардиола: возможны ли теперь переходы из «Ман Юнайтед» в «Манчестер Сити»? А почему нет?
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола допустил, что в будущем «горожане» будут приобретать игроков у «Манчестер Юнайтед». Напомним, ранее экс-директор по футбольным операциям «Ман Сити» Омар Беррада занял пост исполнительного директора «красных дьяволов».

«Почему нет? Если мы будем заинтересованы в игроке, которого «Манчестер Юнайтед» готов продать, то почему мы не сможем это сделать?», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Последним игроком, который переходил из «Ман Юнайтед» в «Ман Сити», является Карлос Тевес. Аргентинец присоединился к «горожанами» в 2009 году. После 21 тура английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на пять очков при матче в запасе. «Красные дьяволы» располагаются на восьмой строчке.

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