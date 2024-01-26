Александр Мостовой: я не хотел играть за «Спартак», меня всё устраивало в «Красной Пресне»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой признался, что не хотел играть за красно-белых на старте своей карьеры.

«Я не хотел играть за «Спартак». Почему? Меня всё устраивало в «Красной Пресне». У меня не было амбиций, что меня позвал «Спартак»? Не было. Я раз съездил за дубль, вроде выпустили, сыграл нормально. Вернулся, думаю: «Чё-то как-то там не очень, не понравилось. Тут всё хорошо». Атмосфера домашняя была, я как будто дома находился. Мне не то что там не понравилось, меня здесь всё устраивало», — сказал Мостовой в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

К «Спартаку» Мостовой присоединился в 1987 году. Вместе с красно-белыми Александр дважды становился чемпионом СССР. В 1991 году Мостовой перешёл в «Бенфику», а в 1996-м оказался в испанской «Сельте».