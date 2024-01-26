Клубы РПЛ проголосовали за перенос 21-го тура из-за выборов президента России

Российская Премьер-Лига объявила, что клубы в рамках общего собрания проголосовали за перенос матчей 21-го тура чемпионата на 23-25 апреля 2024 года. Причина такого решения — выборы президента России, которые будут проходить в стране с 15 по 17 марта.

Отмечается, что принятое на общем собрании РПЛ решение теперь должно быть утверждено в бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС).

Ранее сообщалось, МВД рекомендовало перенести 21-й тур на более поздний срок в целях обеспечения безопасности. В 21-м туре чемпионата России пройдёт московское дерби, в котором встретятся ЦСКА и «Спартак».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар» (38). Чемпионат России сезона-2023/2024 возобновится в начале марта.