Игрок «Реала» Милитао — о Пересе: просто произнося его имя, вы уже знаете его историю

Бразильский защитник «Реала» Эдер Милитао высказался о президенте мадридского клуба Флорентино Пересе. Напомним, 15 января функционер выиграл с командой свой 33-й трофей, став самым титулованным президентом в истории мадридского клуба, обойдя Сантьяго Бернабеу, на счету которого было 32 трофея.

«Он — почитаемый человек в футболе. Просто произнося его имя, вы уже знаете его историю, и вам больше ничего не нужно. Он очень много значит для нас. Он очень добрый и любящий человек для всех нас. Он невероятный человек», — приводит слова Милитао официальный сайт клуба.

Бразильский защитник перешёл в «Королевский клуб» в 2019 году из «Порту». За этот период он принял участие в 143 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.