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Защитник «Реала» Милитао высказался о своём восстановлении от травмы

Защитник «Реала» Милитао высказался о своём восстановлении от травмы
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Футболист мадридского «Реала» Эдер Милитао рассказал о процессе восстановления после травмы. Напомним, на текущий момент бразильский футболист проходит реабилитацию после разрыва крестообразной связки, который он получил в начале сезона.

«Мне становится лучше с каждым днём, и я постепенно делаю то, о чём меня просят. Я следую планам врачей и физиотерапевтов. Мадридский «Реал» очень помогает мне. Здешние условия и общение со всеми помогают почувствовать себя важным и наполняют тебя жизнью и радостью. Нет причин для уныния», — приводит слова Милитао официальный сайт клуба.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Бразильский защитник перешёл в «Королевский клуб» в 2019 году из «Порту». За этот период он принял участие в 143 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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