Тренер 2DROTS Кузнецов: я бил судей, и мне стыдно за это

Бывший футболист ЦСКА, а ныне тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов признался, что использовал рукоприкладство по отношению к арбитрам.

«Бил ли я когда-нибудь судей? Мне стыдно за это. Бывают моменты, когда судьи специально выводят на эмоции. Такой случай был, я правда извинился потом. Это было не на профессиональном уровне, а на любительском. В любительской лиге. Судья пропустил очень много нарушений, а потом удалил не по делу. Ну, я не ударил, толкнул. Я выводы сделал из той истории. Я могу жёстко поговорить, но не бить», — приводит слова Кузнецова издание «РБ Спорт».

Кузнецову 58 лет, с 2021 года он работает главным тренером медийной команды 2DROTS. Во время карьеры футболиста Дмитрий выступал за московский ЦСКА, «Эспаньол», «Алавес», «Осасуну», тульский «Арсенал» и «Сокол». В составе армейцев он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка страны. Тренерскую карьеру Кузнецов начал в 2003 году. В 2005 он возглавил челябинский «Спартак», а с 2014 по 2017 год работал ассистентом главного тренера в «Рубине».