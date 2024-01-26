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Экс-хавбек ЦСКА Кузнецов: пожму ли руку Бабаеву? Сейчас нет

Экс-хавбек ЦСКА Кузнецов: пожму ли руку Бабаеву? Сейчас нет
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Бывший футболист ЦСКА, а ныне тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал о взаимоотношениях с руководством армейцев. В последние годы Кузнецов выступает за ветеранов «Спартака» на товарищеских турнирах.

«Пожму ли руку Бабаеву? Сейчас нет. Был момент, когда два года назад ЦСКА играл с «Крыльями Советов» на «ВТБ Арене». И было 30-летие победы ЦСКА в чемпионате. До игры я общался с Романом Бабаевым, мы пожали друг другу руки. Он сказал, что мы должны сотрудничать. С тех пор мы больше не общались. С чем это связано? Мне интересно спросить об этом у руководства ЦСКА, почему я им не нужен. Я не могу ответить на этот вопрос», — приводит слова Кузнецова издание «РБ Спорт».

Кузнецову 58 лет, с 2021 года он работает главным тренером медийной команды 2DROTS. Во время карьеры футболиста Дмитрий выступал за московский ЦСКА, «Эспаньол», «Алавес», «Осасуну», тульский «Арсенал» и «Сокол». В составе армейцев он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка страны. Тренерскую карьеру Кузнецов начал в 2003 году. В 2005 он возглавил челябинский «Спартак», а с 2014 по 2017 год работал ассистентом главного тренера в «Рубине».

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