Ирина Подшибякина высказалась об уходе из «Локомотива»

Бывшая футболиста московского «Локомотива» Ирина Подшибякина, выступавшая на позиции защитника, прокомментировала в своём телеграм-канале уход из клуба по истечении срока контракта. Отметим, что Ирина уже пробовала себя в качестве ведущей на Loko-TV, а также в других проектах.

Телеграм-канал Ирины Подшибякиной.

Подшибякина пополнила состав железнодорожников в 2021 году. Ира перешла в московский клуб из пермской «Звезды-2005».

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионом женской Суперлиги с 41 очком стал санкт-петербургский «Зенит». На второй строчке расположился московский ПФК ЦСКА, футболистки которого заработали для команды 38 очков. Замкнул тройку лидеров Суперлиги по итогам сезона «Локомотив», набравший 37 очков.