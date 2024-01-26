Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов: согласился ли бы работать в «Спартаке»? Нет

Бывший футболист ЦСКА, а ныне тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов заявил, что не стал бы работать в «Спартаке». В последние годы Кузнецов выступает за ветеранов красно-белых на товарищеских турнирах.

«Согласился ли бы на предложение от «Спартака»? Нет. Почему? Есть любовь болельщиков, отношение к ним. Ветеранский футбол и профессиональная работа — это другое. Считаю ли, что игры за ветеранов не являются предательством, а работа в клубе — уже предательство? Конечно. Игры ветеранов — это шоу, это интересно, забавно. А работать в тренерском штабе «Спартака» — это профессиональное. Мое армейское прошлое не позволяет работать», — приводит слова Кузнецова издание «РБ Спорт».

Кузнецову 58 лет, с 2021 года он работает главным тренером медийной команды 2DROTS. Во время карьеры футболиста Дмитрий выступал за московский ЦСКА, «Эспаньол», «Алавес», «Осасуну», тульский «Арсенал» и «Сокол». В составе армейцев он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка страны. Тренерскую карьеру Кузнецов начал в 2003 году. В 2005 он возглавил челябинский «Спартак», а с 2014 по 2017 работал ассистентом главного тренера в «Рубине».