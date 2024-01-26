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Дьяков — об Угальде: в «Спартаке» часто промахивались с трансферами

Дьяков — об Угальде: в «Спартаке» часто промахивались с трансферами
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Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о возможном трансфере нападающего нидерландского «Твенте» Манфреда Угальде в московский «Спартак».

«В «Спартаке» часто промахивались с трансферами. € 15 млн – огромные деньги даже по нынешним меркам. Для нашего чемпионата уж точно, поэтому спрос с Угальде будет большой. Посмотрим, как Угальде войдёт в команду и как будет играть. Поэтому преждевременно говорить, что это супертрансфер или, наоборот, что деньги на ветер», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, по последней информации, в ближайшее время Угальде должен пройти медицинское обследование перед завершением перехода в стан красно-белых.

Также в СМИ сообщалось, что «Спартак» заплатит фиксированную компенсацию в размере € 13 млн. С учётом возможных бонусов эта сумма может вырасти до € 15 млн.

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