Полузащитник «Спартака» Литвинов высказался о работе на тренировочных сборах

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о начале зимних тренировочных сборов.

«Надеюсь, что как можно скорее выйду в общую группу. План на ближайшее время? Индивидуальная работа в зале. Пока катимся на велике до России», — приводит слова Литвинова пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Руслан Литвинов провёл 14 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на счету полузащитника две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Спартак» проводит сбор в ОАЭ. Команда примет участие в Зимнем кубке РПЛ. Соперниками красно-белых станут «Ростов», казахстанский «Кайрат», а также «Шабаб Аль-Ахли» — действующий чемпион ОАЭ.