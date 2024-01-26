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Полузащитник «Спартака» Литвинов высказался о работе на тренировочных сборах

Полузащитник «Спартака» Литвинов высказался о работе на тренировочных сборах
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о начале зимних тренировочных сборов.

«Надеюсь, что как можно скорее выйду в общую группу. План на ближайшее время? Индивидуальная работа в зале. Пока катимся на велике до России», — приводит слова Литвинова пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Руслан Литвинов провёл 14 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на счету полузащитника две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Спартак» проводит сбор в ОАЭ. Команда примет участие в Зимнем кубке РПЛ. Соперниками красно-белых станут «Ростов», казахстанский «Кайрат», а также «Шабаб Аль-Ахли» — действующий чемпион ОАЭ.

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