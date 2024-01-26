«Это довольно удивительно». Анчелотти — о решении Клоппа покинуть «Ливерпуль»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал решение немецкого специалиста Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль», о том, чтобы покинуть команду по окончании нынешнего сезона.

«Это довольно удивительно. Клопп проделывал и проделывает фантастическую работу. Его большая заслуга в том, что он объективен и самокритичен, а также в том, что он оставляет клуб на прочных позициях. Я испытываю к нему огромное уважение, он отличный тренер», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

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Напомним, Клопп объявил о своём решении покинуть «Ливерпуль» сегодня, 26 января. Немецкий специалист возглавляет мерсисайдцев с 2015 года. Под его руководством «Ливерпуль» выигрывал чемпионат Англии (сезон-2019/2020), Кубок Англии (сезон-2021/2022), Кубок английской лиги (сезон-2021/2022), Суперкубок Англии (сезон-2022/2023), Лигу чемпионов (сезон-2018/2019), Суперкубок УЕФА (сезон-2019/2020), клубный чемпионат мира (сезон-2019/2020).