Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У меня очень много энергии». Хави — о скором уходе Клоппа из «Ливерпуля»

«У меня очень много энергии». Хави — о скором уходе Клоппа из «Ливерпуля»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал новость о том, что немецкий специалист Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль», покинет английский клуб по окончании нынешнего сезона. Напомним, Клопп заявил, что у него закончилась энергия для того, чтобы продолжать работу.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Я понимаю это, понимаю (смеётся). Каждое утро спрашиваю диетолога об энергии. Но я в порядке, правда. Я единственный, кто понимает реально происходящие события в клубе. Думаю, что мы все делаем хорошую работу. На кону ещё два титула. У меня очень много энергии. В июне будет видно, как у нас обстоят дела, и будет принято соответствующее решение», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что руководство сине-гранатовых не станет увольнять Хави как минимум до конца нынешнего сезона.

Материалы по теме
В «Барселоне» приняли решение по будущему Хави
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android