«У меня очень много энергии». Хави — о скором уходе Клоппа из «Ливерпуля»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал новость о том, что немецкий специалист Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль», покинет английский клуб по окончании нынешнего сезона. Напомним, Клопп заявил, что у него закончилась энергия для того, чтобы продолжать работу.

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«Я понимаю это, понимаю (смеётся). Каждое утро спрашиваю диетолога об энергии. Но я в порядке, правда. Я единственный, кто понимает реально происходящие события в клубе. Думаю, что мы все делаем хорошую работу. На кону ещё два титула. У меня очень много энергии. В июне будет видно, как у нас обстоят дела, и будет принято соответствующее решение», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что руководство сине-гранатовых не станет увольнять Хави как минимум до конца нынешнего сезона.