Фёдор Смолов опубликовал фотографию с Андреем Рублёвым

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов поделился фотографией, на которой он запечатлён с российским теннисистом Андреем Рублёвым. Смолов опубликовал подборку фотографий со сборов «Динамо», последней из которых была с Рублёвым.

«Начало 2024-го be like…

P.S. в конце бонус», — написал Смолов в социальной сети.

Фото: Из личного архива Фёдора Смолова

Андрей Рублёв прокомментировал публикацию, оставив два эмодзи в виде сердца.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 33-летний Фёдор Смолов провёл 16 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил две голевые передачи. Также на счету нападающего пять игр, один гол и один ассист в Фонбет Кубке России.

Ранее 26-летний Андрей Рублёв начал сезон с победы в турнире в Гонконге. В Открытом чемпионате Австралии он добрался до 1/4 финала, где уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 4:6, 6:7 (5:7), 3:6.