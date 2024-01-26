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Руководство «Твенте» отговаривало Угальде от переезда в Россию — Tubantia

Руководство «Твенте» отговаривало Угальде от переезда в Россию — Tubantia
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Руководители голландского «Твенте» не хотели трансфера своего нападающего Манфреда Угальде в московский «Спартак». Об этом сообщает издание Tubantia.

По сведениям источника, боссы нидерландского клуба обращались в местную футбольную федерацию с просьбой оценить возможность продажи Угальде в клуб из Российской Премьер-Лиги. Однако Королевская футбольная ассоциация Нидерландов не стала блокировать сделку. Что касается форварда, то он не передумал – Манфред решил перейти в «Спартак».

Ранее издание Twente Insite опубликовало информацию, согласно которой «Твенте» и «Спартак» достигли соглашения о трансфере Угальде. Сообщалось, что красно-белые заплатят за Манфреда фиксированную компенсацию в размере € 13 млн. С учётом возможных бонусов эта сумма может вырасти до € 15 млн.

Напомним, 21-летний нападающий Угальде имеет контракт с нидерландским клубом до июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

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