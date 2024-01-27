«Торино» обыграл «Кальяри» в 22-м туре Серии А, обогнав «Наполи» в турнирной таблице

Закончился матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Кальяри» и «Торино». Игра проходила на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. В качестве главного арбитра встречи выступил Андреа Коломбо. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 23-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Торино» Дуван Сапата. На 45+3-й минуте преимущество гостей удвоил полузащитник Самуэле Риччи. На 77-й минуте в составе «Торино» голом отметился полузащитник Николас Виола.

После 21 игры в Серии А «Торино» набрал 31 очко и занимает девятое место в турнирной таблице, обгоняя действующего чемпиона Италии «Наполи» (31 очко), у которого есть матч в запасе. После 22 туров Серии А «Кальяри» заработал 18 очков и расположился на 17-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 1-го тура чемпионата Италии. В той встрече «Торино» и «Кальяри» сыграли в нулевую ничью.

В последних пяти матчах серии А до этой встречи «Кальяри» дважды проиграл, дважды сыграл вничью и один раз одержал победу. В последних пяти турах чемпионата Италии «Торино» два раза победил, два раза сыграл вничью и один раз проиграл.