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Кубок Англии, 26 января: результаты игрового дня

Кубок Англии, 26 января: результаты игрового дня
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26 января состоялись четыре матча 1/16 финала Кубка Англии. Предлагаем вашему вниманию все результаты матчей прошедшего игрового дня.

Кубок Англии, 26 января. Результаты матчей игрового дня:

«Бристоль Сити» — «Ноттингем Форест» — 0:0.

«Челси» — «Астон Вилла» — 0:0.

«Шеффилд Уэнсдей» — «Ковентри Сити» — 1:1.

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 0:1.

При ничейных результатах в Кубке Англии проводится переигровка. Ранее в 1/8 финала Кубка Англии уже вышел «Борнмут», который 25 января разгромил «Суонси Сити» со счётом 5:0.

Напомним, победителем прошлого розыгрыша Кубка Англии стал «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы в финале турнира встречались с «Манчестер Юнайтед». «Горожане» обыграли своего соперника со счётом 2:1.

Наибольшее количество побед в Кубке Англии одержал лондонский «Арсенал», выигрывавший этот трофей 14 раз.

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