«Манчестер Сити» снял давнее проклятие! Но всё решила вратарская ошибка

«Манчестер Сити» переиграл «Тоттенхэм» на выезде и шагнул в 1/8 финала Кубка Англии. Удивительно, но это похоже на сенсацию.

Перед прошлогодним треблом «Сити» у Пепа Гвардиолы поинтересовались о его целях на новый сезон. Тренер в ответ удивил: забить и победить на стадионе «Тоттенхэма». Якобы это вообще главная причина, почему он до сих пор не покинул Англию. Звучит как шутка, но по факту нет: на арене «шпор» фаворит «всухую» слил пять последних матчей, начиная с апреля 2019-го. А пропустил семь раз.

Опасения испанца не были напрасными. И всё же обойма «Ман Сити» прекрасна и без травмированных Холанда с Аканджи, плюс без набирающего форму Де Брёйне, который вновь остался в запасе. В то же время лондонцы лишились Сарра, Биссума и, главное, Сон Хын Мина. Для них это катастрофические потери.

Гости первые 25 минут владели мячом 68% времени и не дали сопернику нанести ни одного удара вплоть до первой половины второго тайма, в то время как сами постоянно били. И на шестой минуте даже закатили столь долгожданный гол! Викарио отразил выстрел Фодена с нескольких метров, и Бобб добил в пустые ворота. Но на миллиметры залез в офсайд. Даже на скриншоте разглядеть его практически нереально.

Офсайд Оскара Бобба Фото: Кадр трансляции

Кстати, если бы чиновники прислушались к советам Арсена Венгера и изменили правила положения «вне игры», «Сити» повёл бы в счёте уже в начале матча. Француз предлагал вот что: если хоть одна часть тела атакующего игрока, с помощью которой можно забить, находится на одной линии с последним защитником или за ней, офсайда не должно быть. Сейчас Пеп точно поддержал бы слова экс-соперника.

«Шпоры» отрезками перехватывали инициативу, тем не менее почти всё время ей владели чемпионы. Гвардиоле можно было спокойно выпускать вместо Ортеги полевого игрока, как в конце хоккейного матча при отставании в счёте. Хотя до голевых моментов в первом тайме дело больше не дошло — в том числе и у хозяйских ворот. Поблагодарить за это стоит и оборону «Тоттенхэма»: она постоянно останавливала выстрелы «Сити». Просто для наглядности: как вам три (!) заблокированных удара за одну атаку? Ну восхитительно же!

Первый заблокированный удар Фото: Кадр трансляции

Второй заблокированный удар Фото: Кадр трансляции

Третий заблокированный удар Фото: Кадр трансляции

В начале второго тайма ван де Вен вновь включил героя и отразил шипами близкую пушку Альвареса, а Хёйбьерг выбил в штрафной мяч из-под ног Гвардиола. Царская игра в защите. «Шпоры» на 54-й минуте убедили, что не собираются вообще весь матч отсиживаться сзади, и организовали выход один на один: Ортега сыграл уверенно и нейтрализовал перекидку Джонсона.

После этого «Тоттенхэм» понял, что «Сити» не так уж и страшен — ранее они будто забыли про домашнюю победную серию — и создали несколько интересных подходов. Но не более. Пепу надоело смотреть на это, и на 65-й минуте Де Брёйне с Доку сменили Бобба с Альваресом. За двойной рокировкой едва не последовал гол: Фоден прострелил с левого фланга, и мяч после рикошета от Порро практически приземлился в пустой дальний угол. Было близко!

Забавно, что на Доку вскоре наорал Гвардиола: Жереми потерял мяч впереди и не побежал отрабатывать в оборону. Испанец вообще был активен: ранее саркастически поаплодировал арбитру и схватил жёлтую.

Хосеп Гвардиола Фото: IMAGO/Pro Sports Images/TASS

Постекоглу ответил заменой Джонсона и Бентанкура на Скиппа и Мэддисона, который лечился в течение двух с половиной месяцев. Лондонцам это не помогло. Более того, к 80-й минуте Хёйбьерг будто выдохся и дважды подряд грубо ошибся. Сперва Пьер-Эмиль махнул ногой мимо мяча вслед за прострелом Доку и Бернарду простил, пробив прямо в руки Викарио. А затем датчанин поддался прессингу Фодена и подарил момент Де Брёйне — тот и вовсе промазал.

Конец игры получился огненным. Выбегал к воротам всё тот же Доку — Викарио был на месте. Но вот с финальным испытанием Гульельмо уже не справился, причём ошибся в голевом эпизоде. Де Брёйне подал угловой на ближнюю штангу, и Диаш легко поставил спину итальянцу. Будь он покрепче, исход был бы иным, и всё-таки мяч отскочил к Аке, который и решил исход. «Шпоры» спорили, но что толку, если борьба была в рамках правил?

Ошибка Викарио Фото: Кадр трансляции

Так пара защитников разрушила проклятие «Сити». На этот раз домашний «Тоттенхэм» всё-таки не сдержал их.