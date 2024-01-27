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Захарян включён в заявку «Реала Сосьедад» на матч 21-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано»

Захарян включён в заявку «Реала Сосьедад» на матч 21-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано»
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Российский атакующий полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян представлен в заявке на грядущий матч испанской Примеры с «Райо Вальекано», который состоится сегодня, 27 января.

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА «РЕАЛА СОСЬЕДАД»

Игра 21-го тура испанской Примеры между «Реалом Сосьедад» и «Райо Вальекано» состоится сегодня, 27 января, и начнётся в 16:00 по мск. Матч пройдёт на стадионе «Аноэте» в Сан-Себастьяне (Испания). Главным арбитром встречи будет Алехандро Хосе Эрнандес.

На данный момент после 20 сыгранных матчей испанской Примеры «Реал Сосьедад» располагается на шестом месте с 35 очками. «Райо Вальекано» после такого же количества проведённых игр находится на четвёртой строчке с 23 очками.

Испания - Примера . 22-й тур
27 января 2024, суббота. 16:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» минувшим летом, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 13 млн. В нынешнем сезоне сыграл за испанскую команду 23 матча во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

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