Захарян включён в заявку «Реала Сосьедад» на матч 21-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано»

Российский атакующий полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян представлен в заявке на грядущий матч испанской Примеры с «Райо Вальекано», который состоится сегодня, 27 января.

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА «РЕАЛА СОСЬЕДАД»

Игра 21-го тура испанской Примеры между «Реалом Сосьедад» и «Райо Вальекано» состоится сегодня, 27 января, и начнётся в 16:00 по мск. Матч пройдёт на стадионе «Аноэте» в Сан-Себастьяне (Испания). Главным арбитром встречи будет Алехандро Хосе Эрнандес.

На данный момент после 20 сыгранных матчей испанской Примеры «Реал Сосьедад» располагается на шестом месте с 35 очками. «Райо Вальекано» после такого же количества проведённых игр находится на четвёртой строчке с 23 очками.

Напомним, Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» минувшим летом, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 13 млн. В нынешнем сезоне сыграл за испанскую команду 23 матча во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

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