«Это было великолепное чувство». Натан Аке – о голе в ворота «Тоттенхэма»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке высказался о победе над «Тоттенхэмом» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии. 28-летний голландец забил победный гол на 88 минуте.

«Это было великолепное чувство. В какой-то момент начинаешь задумываться, а сможем ли мы когда-нибудь забить здесь? Но сделать это на глазах у наших болельщиков — потрясающее чувство.

Это был важный момент. Болельщики пришли в большом количестве, они шумели всю игру. Не так-то просто попасть сюда. Спасибо им. Мы оставались в игре, у нас было много энергии, и у них тоже. Я так рад за болельщиков, особенно за тех, кто пришел сюда», — приводит слова Аке официальный сайт.

После 21 тура «Манчестер Сити» занимает второе место в АПЛ с 48 очками. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (43 очка).