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«Манчестер Сити» впервые за пять матчей забил «Тоттенхэму» в гостях

«Манчестер Сити» впервые за пять матчей забил «Тоттенхэму» в гостях
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Вчера, 26 января, «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» завершилась со счётом 1:0.

Таким образом, «горожане» впервые за пять матчей смогли забить «шпорам» в гостевом матче. До этого момента «Манчестер» проиграл все матчи — 0:1, 0:2, 0:2, 0:1 и 0:1.

Победный гол на 88 минуте забил защитник Натан Аке. После подачи с углового 28-летний голландец успешно поборолся за мяч в воздухе и отправил его в сетку ворот.

Строительство «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» анонсировали в 2008 году, а спустя 11 лет (в 2019) состоялось открытие стадионе. Арена вмещает более 62 тысяч зрителей и является крупнейшим после «Уэмбли» футбольным стадионом Лондона.После 21 тура «Манчестер Сити» занимает второе место в АПЛ с 43 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (48 очков).

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