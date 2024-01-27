Асхабадзе назвал турнирную задачу «Факела» с самым низким бюджетом в РПЛ

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил на вопрос о турнирных задачах воронежцев в условиях ограниченного финансирования.

«На что позволяет рассчитывать самый низкий в лиге бюджет «Факела» в плане турнирных задач? Несмотря на то что возможности у нас действительно скромные, движение вперёд есть. В прошлом сезоне перед командой стояла задача не вылететь. Сейчас — та же самая, но по возможности без попадания в стыковые матчи», — приводит слова Асхабадзе Sport24.

Воронежский «Факел» по итогам осенней части сезона РПЛ находится в турнирной таблице чемпионата России на 11-м месте с 21 очком в 18 матчах. Отрыв воронежцев от зоны стыковых матчей составляет четыре очка, от зоны прямого вылета в Первую лигу — восемь очков.