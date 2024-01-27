Асхабадзе рассказал о важных для «Факела» качествах главного тренера Сергея Ташуева

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил на вопрос, какие качества привлекли руководство клуба в главном тренере Сергее Ташуеве.

«Стиль работы. Жёсткий курс на интенсивность тренировочного процесса, конкретные задачи и сам футбол. Это те принципы игры, которые нам подходят. Мы долго с ним общались: сначала спортивный директор Кирилл Котов, затем и я. Ташуев чётко проговорил свои требования, философию и модель игры, убедил нас фактами и доводами из карьеры, что именно можно изменить в лучшую сторону. Исходя из этого, было принято однозначное решение — подписать с ним договор. На сегодняшний день мы довольны его работой», — приводит слова Асхабадзе Sport24.

65-летний экс главный тренер грозненского «Ахмата», солигорского «Шахтёра», песчанокопской «Чайки», краснодарской «Кубани» и махачкалинского «Анжи» Сергей Ташуев возглавил воронежский «Факел» 8 сентября 2023 года. Под его руководством команда из Воронежа провела 14 матчей во всех турнирах, в которых одержала четыре победы, семь раз сыграла вничью и потерпела три поражения.

По итогам осенней части сезона «Факел» набрал 21 очко в 18 матчах и находится на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России.