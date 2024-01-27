«Мы работаем над тем, что имеет для нас смысл». Томас Тухель — о трансферах «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о возможных трансферах мюнхенской команды.

В зимнее трансферное окно состав «Баварии» пополнил защитник Эрик Дайер, арендованный до конца сезона у «Тоттенхэма».

«Мы работаем над тем, что имеет для нас смысл. Травмы нас тоже не подгоняют. Мы уверены в своих силах и в игроках, которые здесь. Надеюсь, Ким Мин Джэ и Нуссайр Мазрауи вернутся со своих турниров без травм.

Трансферные окна становятся всё сложнее и сложнее. Общественность играет всё большую и большую роль в этом. Я полностью уверен в том, что мы делаем. Нас не будут принуждать к безумным поступкам. Команда ясна на завтра. Вы полагаетесь на это как тренер. Мы подтолкнём команду к завтрашней игре. Я уверен, что у нас будет всё, чтобы одержать завтра важную выездную победу», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Баварии».

Сегодня, 27 января, «Бавария» сыграет с «Аугсбургом» в матче 19-го тура чемпионата Германии. Встреча начнётся в 17:30 мск.

После 18 туров «Бавария» занимает второе место в Бундеслиге с 44 очками. Лидирует в чемпионате «Байер» (48 очков).