Экс-тренер сборной России — в топ-3 лучших менеджеров 1990-х от FourFourTwo

Британское издание FourFourTwo составило рейтинг лучших тренеров мира последнего 10-летия XX века. Лучшим менеджером 90-х журналисты назвали экс главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона. Вторую строчку рейтинга получил Йохан Круифф, на третьем месте оказался экс главный тренер сборной России итальянец Фабио Капелло.

Полностью десятка лучших тренеров 90-х от FourFourTwo выглядит так:

Сэр Алекс Фергюсон. Йохан Круифф. Фабио Капелло. Луи ван Гал. Франц Беккенбауэр. Арсен Венгер. Марчелло Липпи. Оттмар Хитцфельд. Карлос Альберто Паррейра. Эме Жаке.

В топ-20 рейтинга лучших тренеров 1990-х от британского издания вошёл советский и украинский специалист Валерий Лобановский, который занял в этой подборке 18-е место.