«Ботафого» ведёт переговоры с «Зенитом» о переходе Вендела в июле

«Ботафого» ведёт переговоры с «Зенитом» о переходе полузащитника санкт-петербургского клуба Вендела в бразильский клуб в июле 2024 года. Об этом сообщает Fogao do Meu Coracao в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, президент «Ботафого» Джон Текстор уже провёл переговоры с председателем правления санкт-петербургского клуба Александром Медведевым и попросил отпустить игрока в бразильский клуб. В ходе этих переговоров Текстор заверил, что «Ботафого» крайне нуждается в таком футболисте, как Вендел.

Подчёркивается, что «Ботафого» хотел взять игрока в аренду ещё нынешней зимой, однако главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак выступил против.

Напомним, ранее появились сведения, что Вендел рад вернуться в Бразилию, чтобы быть ближе к своей семье.

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.