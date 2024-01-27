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ЦСКА планирует создать вторую команду

ЦСКА планирует создать вторую команду
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ПФК ЦСКА изучает возможность создания фарм-команды, состоящей из молодых игроков. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, на текущий момент клуб прорабатывает различные нюансы, связанные с созданием второй команды. В частности, идут обсуждения относительно того, будет ли данная команда создана с нуля, или она будет организована на основе уже сложившегося коллектива, какие футболисты будут выступать в её составе, а также за счёт каких средств она будет финансироваться и где будет базироваться.

Напомним, с 1992 по 2000 год существовал фарм-клуб ЦСКА-2, представлявший второй дивизион страны. Эта команда проводила матчи на стадионе «Салют» в Москве.

После завершения первой части Российской Премьер-Лиги армейцы набрали 28 очков и занимают восьмое место. В первом матче после возвращения чемпионата России с зимней паузы ЦСКА сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 2 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

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