Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Камерун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» заинтересован в подписании игрока «Тоттенхэма» Хёйбьерга

«Ньюкасл» заинтересован в подписании игрока «Тоттенхэма» Хёйбьерга
Комментарии

Руководство и тренерский штаб «Ньюкасла» проявляют заинтересованность в подписании 28-летнего полузащитника «Тоттенхэма» Пьер-Эмиля Хёйбьерга. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, из-за проблем «сорок» с финансовым фэйр-плей они не рассматривают вариант с покупкой датского футболиста. Однако «Ньюкасл» изучает возможность с приобретением Хёйбьерга в аренду.

Напомним, в нынешнем сезоне 28-летний полузащитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Материалы по теме
«Тоттенхэм» готов отпустить Хёйбьерга в «Ювентус»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android