«Ньюкасл» заинтересован в подписании игрока «Тоттенхэма» Хёйбьерга

Руководство и тренерский штаб «Ньюкасла» проявляют заинтересованность в подписании 28-летнего полузащитника «Тоттенхэма» Пьер-Эмиля Хёйбьерга. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, из-за проблем «сорок» с финансовым фэйр-плей они не рассматривают вариант с покупкой датского футболиста. Однако «Ньюкасл» изучает возможность с приобретением Хёйбьерга в аренду.

Напомним, в нынешнем сезоне 28-летний полузащитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.